شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وكذلك يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج

من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة.