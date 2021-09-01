شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح أولوية حجز مواعيد لقاح كورونا للطلاب ومنسوبي التعليم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أتاح تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم. وقال حساب توكلنا على “تويتر” إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي: – من الخدمات الصحية اختر: “لقاح كورونا”. – اختر: (أولوية حجز موعد)، للبحث عن أقرب موعد، أو اختر المركز المناسب لك. – ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد. – سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقا لموقعك الحالي.

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