شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة تابعة لميلشيا الحوثي بالأجواء اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية. وكانت قوات التحالف أعلنت صباح اليوم عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة “مفخخة” في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميلييا الحوثي الإرهابية.

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