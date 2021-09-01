إبراهيم رئيسي يبعث برسالة إلى نصر الله..  "لا ‏يمكن تجاهل وجود حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيسي بعث ببرقية جوابية إلى نصرالله، شدد من خلالها أنه لا ‏يمكن لأي طرف سياسي أو عسكري أو أمني في المنطقة، أو حتى أي قوة دولية تجاهل وجود حزب الله اللبناني.

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وأعرب رئيسي لنصر الله عن شكره لتهنئته الخاصة، بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران، وكذلك امتنانه لمعاني المحبة ‏الصادقة التي تضمنتها التهنئة، موضحا أن حزب الله يعني الشجرة الطيبة التي أثمرت بفضل قيادة نصر الله، وجهاد الشباب المؤمن الثوري ودماء "شهداء" ‏المقاومة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بركات هذه الشجرة المباركة "حزب الله" جعلت من طليعة الشباب الثوري ‏كابوسا يؤرق إسرائيل، وأن المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله فرضت معادلة ردع جديدة على تل أبيب، لافتا إلى أنه لا ‏يمكن لأي قوة دولية تجاهل وجود حزب الله.

وأفاد إبراهيم رئيسي بأنه رغم كل العداوات التي تتربص بالمقاومة، فإن جغرافيا المقاومة نفسها لم تعد قاصرة على ‏لبنان وفلسطين فحسب، مؤكدا أن تلك المقاومة قد تحولت إلى مدرسة متكاملة تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان.

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