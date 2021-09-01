إعلام: فيسبوك يضع خطة للحد من المحتوى السياسي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الموقع الأمريكي إنه علم أن هذه التغييرات الجديدة تأتي استجابة لرغبات المستخدمين.

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وذكر الموقع، أن الشركة سوف تركز على ما يعرب المستخدمون عن الاهتمام به، وذلك من خلال استطلاع أرائهم ومتابعة التعليقات التي ينشرونها.

وأوضح أن شركة فيسبوك سوف تبدأ في اختبارات للحد من المحتوى السياسي في العديد من البلدان، بما في ذلك كوستاريكا والسويد وإسبانيا وأيرلندا.

واعتبر موقع "أكسيوس" أن هذه التغييرات يمكن أن تقلل من فرص الاطلاع على أخبار بعض الناشرين، ولا سيما الشركات التي تنشر الكثير من المحتوى السياسي.

وتندرج هذه الخطة ضمن جهود تدريجية من جانب "فيسبوك" تهدف للحد من تشبع جهود المستخدمين بالسياسية وإثارة للجدل.

وكانت الشركة قد بدأت في وقت سابق من العام الجاري في اختبار الحد من المحتوى السياسي في موجز الأخبار بالولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإندونيسيا.

وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت الشركة أنها سوف تحجم عن تقديم توصيات للمستخدمين بهدف الانضمام إلى الجماعات المدنية والسياسية.