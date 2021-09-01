رسالة من رئيس الحكومة المصرية إلى ولي عهد البحرين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل سفير مصر في البحرين، ياسر شعبان، تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما حمّله نقل تحياته إلى أخيه رئيس مجلس الوزراء المصري، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وتسلم ولي عهد البحرين، رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، تضمنت دعوته لزيارة مصر الشقيقة.

من جانبه رحب الأمير سلمان بن حمد بهذه الدعوة، مؤكدا أن الزيارات الرسمية المتبادلة تسهم في الدفع بمسار العلاقات نحو آفاقٍ أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار ولي العهد البحريني إلى إسهامات الجالية المصرية في عملية التنمية بمملكة البحرين والتي هي محل تقدير من المملكة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، سلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت دعوة إليه لزيارة مصر، وتأكيده على ضرورة تعزيز آفاق العلاقات الثنائية.

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