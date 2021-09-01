شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم الدريوش بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء، اليوم /الأربعاء/، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر بإقليم الدريوش.

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد - في بيان اليوم - أن الهزة الأرضية جاء مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، ووقعت عند الساعة الواحدة ظهرا و51 دقيقة و59 ثانية (بتوقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 14 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.451 درجة شمالا وخط الطول 3.600 درجة غربا.

وأعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية الخميس الماضى بإقليم تاونات (شمال المغرب)، بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر.

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد - فى بيان - أن مركز الهزة بمنطفة تابودة بإقليم تاونات، وقد وقعت الساعة السابعة و8 دقائق و41 ثانية مساء (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 54 كلم، عند التقاء خط العرض 34.691 درجة شمالا، وخط الطول 5.153 درجة غربا.

يذكرأن، انطلقت المغرب حملة لتلقيح أطفال المدارس ضد كورونا لتشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.



وقالت مصادر في وزارة التربية المغربية، إن قرابة 4 ملايين تلميذ وتلميذة ستشملهم حملة التلقيح في إطار الاستعداد للعودة إلى المدارس في 10 سبتمبر المقبل.



وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني طالب أولياء أمور التلاميذ بالإسراع بتلقيح أبنائهم، لضمان «دخول مدرسي آمن».



وأوضح العثماني أن المتحور «دلتا» بات ينتشر وسط الأطفال بكثرة، مشيراً إلى ازدياد حالات الأطفال الذين يدخلون إلى المستشفيات المغربية؛ حيث وصل عددهم إلى 256 طفلاً في قسم الإنعاش منذ بداية الوباء؛ منهم 117 طفلاً في شهر أغسطس الحالي فقط، بسبب تفشي المتحور «دلتا».



وأشار العثماني إلى ازدياد عدد الوفيات بين الأطفال؛ حيث جرى تسجيل وفاة 19 طفلاً؛ منهم 8 في الشهر الحالي فقط، مشيراً إلى أن الفيروس يستهدف الأطفال في مختلف دول العالم وليس في المغرب وحده.