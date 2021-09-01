شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «الملك فيصل» تفتح باب الترشيح للدورة الخامسة والأربعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة الخامسة والأربعين 2023، في أفرع الجائزة الخمسة.

وأوضح أمين الجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة من الجوائز الأربع، وقد تم تحديد موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي .. جائزة الدراسات الإسلامية “العمارة الإسلامية”، جائزة اللغة العربية والأدب “السرد العربي القديم والنظريات الحديثة” ، جائزة الطب ” الأوبئة وتطوير اللقاحات” ، جائزة العلوم ” الكيمياء”.

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار السبيل إلى أن الترشحات تقبل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، ويمتد الترشيح للجائزة حتى نهاية شهر مارس 2022.

وتستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة (اضغط هنا)، ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، يمكن زيارة موقع الجائزة (هنا).