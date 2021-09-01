"حلول السحابة" أول شركة معتمدة تستكمل عمليات الربط مع منصة "نفيس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365

في ظل توجه المملكة العربية السعودية الى التحول الرقمي من خلال رؤية المملكة 2030، تسعى شركة حلول السحابة لمواكبة التحول الرقمي ودعمة بشكل مباشر من خلال الأنظمة المتكاملة وتسجيل خطوة جديدة في سلسلة نجاحاتها .



حيث قام الرئيس التنفيذي لشركة حلول السحابة للإتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الإله الميمان بتوقيع إتفاقية "شريك معتمد" مع المدير التنفيذي لشركة صحتي للخدمات وتقنية المعلومات فيصل العكشان لإعتماد شركة حلول السحابة كشريك معتمد لتطوير وربط منصة نفيس مع حلول ومنتجات شركة حلول السحابة.

و تضم شركة حلول السحابة هذه الاتفاقية الى العديد من الاتفاقيات التي تعمل على تقديم حلول متكاملة تتماشى مع التحول الرقمي وتخدم القطاع الصحي بشكل خاص والمملكة بشكل عام.

وتعد منصة نفيس هي نتاج تعاون بين مجلس الضمان الصحي والمركز الوطني للمعلومات الصحية، و هي منصة تعنى بتسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى و مشاركة البيانات المالية و الإدارية والتي ستوفر الرؤية و الشفافية لجميع المستفيدين، ويتمحور هدف المنصة في تحويل منظمومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال استخدام أحدث التقنيات لتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية، حيث يستفيد العميل من بيانات موحدة، دقيقة ومكتملة تدعم تحقيق نظام المجموعة المتعلقة بالتشخيص (DRG) والرعاية الصحية القائمة على القيمة (Value Based Healthcare)

وتسعى منصة نفيس لإنشاء السجل الصحي الموحد للمريض في المملكة العربية السعودية حيث يهدف إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، كما يقلل من تكلفة ووقت تقديم خدمات الرعاية الصحية و التي تعتبر أساسا لمنصة تحسين اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.

وتعد شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات هي شركة سعودية رائدة في مجال تقنية المعلومات، بخبرة ممتدة لأكثر من 15 عاماً في الحلول الرقمية، حيث تسعى حلول السحابة لتحقيق التحول الرقمي لكافة عملائها لتحسين جودة الحياة من خلال مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات الرقمية والتي تقود إلى التحول الرقمي على النطاق الوطني والإقليمي بأفضل الحلول العالمية الفعاله من حيث الجودة و التكلفة لجميع منظمات الرعاية الصحية على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.