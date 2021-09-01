وزارة الاقتصاد والمجلس الرئاسي لشؤون الجنوب الليبي يبحثان شراكة القطاع العام والخاص

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان مجلس الوزراء اللييبي، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، بأن جلسة عمل، عقدت اليوم، بديوان مجلس الوزراء.

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وأضاف البيان أن الجلسة جمعت مستشاري وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أحمد الأحجل والدكتور عماد بحري، مع حنان غميض منسقة المجلس الرئاسي لشؤون الجنوب لدى السلطة التنفيذية، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الجنوب وسبل معالجتها.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما سيترتب عليها من أثار إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، "وذلك يستدعي شحذ الطاقات والإمكانيات بما فيها من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص للمشاركة في تنظيم عملية تفعيل التعاون بين القطاعين لإنشاء المشروعات المختلفة.

في السياق ذاتهِ تمت الإشارة إلى مساعي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل لتنظيم العمل الخاص وبيئته، بما يسهم في توجيه المشاريع و الأعمال لسد احتياجات سوق العمل الليبي بهدف تنميته وتطويره، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى أفضل المستويات.