ما هي حقيقة ظهور أشخاص مدججين بأسلحة متطورة في عكار شمالي لبنان؟

دبي - محمود عبدالرازق - وكان هذه المنطقة اللبنانية شهدت اشتباكات بين سكان قريتين متجاورتين الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص.

وقال أحد المعلقين على الصورة إن كمية ونوعية الأسلحة التي تظهر فيها ملفتة للنظر، مشيرا إلى أن ثمن البندقيات المحمولة يقدر بآلاف الدولارات بينما المنطقة تعاني من الفقر والحرمان.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد نواب البرلمان هو أول من روج لهذه الصورة في تغريدة على حسابه.

​ولكن بعد التدقيق تبين أن هذه الصورة، لا علاقة لها بما وقع في منطقة عكار ولا يظهر فيها مسلحون لبنانيون، وإنما صورة تم التقاطها في الأراضي الفلسطينيّة قبل أسابيع.

كما أن النائب اللبناني اضطر لحذف الصورة من حسابه بعد أن توالت انتقادات المعلقين.

وكانت منطقة عكّار شهدت في أواخر الشهر الماضي اشتباكات بين أهالي قريتين الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.