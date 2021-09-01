لبنان يطالب باستثنائه في الاستيراد والتصدير عبر سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وطلب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور بيروت، السماح للبنان بالحصول على استثناءات للتصدير والاستيراد عبر سوريا، لتخفيف الأزمة التي يعيشها الشعب اللبناني.

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وخلال لقاء مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ببيروت، شدد بري، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، على "ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع سوريا".

وأوضح بري أن "هذه الخطوة ستساعد لبنان على حل الكثير من الأزمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني".

وبشأن التطورات التي يشهدها لبنان، أعرب بري للوفد الأمريكي، عن "أمله في تشكيل حكومة في القريب العاجل".

وشدد بري على "الالتزام بإجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها، المقررة ربيع العام المقبل".

وتطرق اللقاء مع الوفد الأمريكي، الذي ضم السيناتور كريستوفر فان هولاند وتوماس أوسوف، وبحضور سفيرة واشنطن في بيروت، دوروثي شيا، إلى الأوضاع العامة التي يعيشها لبنان والمنطقة.

واليوم الأربعاء، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجرى في موعدها، ربيع العام المقبل.

ويعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، وتعثر تشكيل حكومة.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا رفع الدعم عن المحروقات، الذي تسبب في تفاقم الوضع واحتجاجات واسعة، قبل أن يتدخل الرئيس لمد الدعم حتى نهاية أيلول/ سبتمبر.

ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، حيث باتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، تكفي بالكاد الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.