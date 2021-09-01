إعلام: إسرائيل أقامت اتصالات مع ليبيا وإندونيسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أجرت اتصالات مع دول بشكل علني، ومع دول أخرى، بشكل بشكل غير علني، وذلك مع مرور عام على توقيع اتفاق سلام بين البحرين والإمارات من جانب وإسرائيل من جانب آخر.

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وادعت القناة العبرية أن إسرائيل أدارت خلال السنوات الأخيرة اتصالات مع إندونيسيا وليبيا ودولة خليجية أخرى، وبأن تل أبيب أدارت اتصالات متواصلة مع إندونيسيا، موضحة أنه تم تسجيل الاتصال الأقرب مع أكبر دولة إسلامية، بعد الفيضانات التي وقعت في البلاد، في العام 2019، وقامت تل أبيب وقتها بعرض مساعدات على إندونيسيا.

وأشارت القناة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، غابي إشكنازي، أدار اتصالات مع وزراء في حكومة إندونيسيا خلال فترة ولايته، ومسؤولين إسرائيليين كانوا على اتصال مع شخصيات مهمة في ليبيا ـ لم تسمها ـ ضمن مساعي السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي الليبي.

ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تجري اتصالات متقدمة مع موريتانيا، بهدف تطبيع العلاقات معها.

ويذكر أن البحرين والإمارات وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، برعاية أمريكية.

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