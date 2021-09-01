عسكري كويتي يقتل مواطنا بالرصاص... والداخلية تتحرك

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الإعلام الأمني الكويتي، في بيان له، إن النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية وفاة شخص جراء إطلاق عسكري النار عليه بتيماء، دفاعا عن نفسه بعد تهجم شخص عليه.

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وأضاف البيان أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، تؤكد أن النيابة العامة تتولى التحقيق في القضية، مشيرة إلى أن العسكري أطلق النار، بعد أن تهجم الشخص عليه أثناء تأدية واجبه باستيقاف مركبة تم الاشتباه بها.

وأوضح البيان أن العسكري عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاطي في المركبة التي كان يستقلها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات القضية.

وأثارت الواقعة ضجة واسعة في الكويت، ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصدر أمني قوله إن الواقعة كانت فجر اليوم الأربعاء، وذلك بعد رصد استهتار إحدى المركبات واستيقافها.

وأضاف المصدر أن القوة الأمنية اكتشفت وجود شخصين في المركبة، حاولا الهرب جريا على الأقدام، وتمت ملاحقتهما، الأمر الذي دفع العسكري لإطلاق الرصاص على أحدهما وأصابه في صدره مما أدى إلى وفاته.