وزير المالية اللبناني يوقع مرسوما لإعادة إعمار البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Pixabay

ونقل موقع "ليبانون ديبايت" أن غازي وزني استقبل، اليوم الأربعاء، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" برئاسة خليل دنغزلي، حيث جرى التباحث، في الأمور الاقتصادية لا سيما موضوع البطاقة التمويلية.

ووقع الوزير اللبناني مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام الاتفاقية الموقعة بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة إعمار وتنمية لبنان وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوما للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون وقع مرسوم تأمين اعتماد بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لزوم شركة "الفاريز ومارسال" للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وكان عون قد أكد أنه قرر الاستمرار في دعم المحروقات حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي، حتى يتزامن رفع الدعم بصورة تدريجية مع صدور البطاقة التمويلية.

وتابع، في تدوينة على "تويتر": "فعلنا كل ما هو ممكن لاستيراد المحروقات، ومن المفترض أن يبدأ الاتفاق مع العراق بهذا الشأن خلال سبتمبر".