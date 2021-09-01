شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن تفكيك عبوتين ناسفتين ومعالجة رمانات هجومية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق ، اليوم الأربعاء، عن اعتقال متهم بالإرهاب وتفكيك عبوتين ناسفتين ومعالجة رمانات هجومية في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية - في بيان أوردته السومرية نيوز الإخبارية - "إنه ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطاعات قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية لملاحقة عصابات داعش، وتجفيف منابع الإرهاب، وبالتنسيق مع استخبارات عمليات بغداد تمكنت قوة من دائرة أمن بغداد مع قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له جنوبي بغداد".

وأشارت الخلية إلى تمكن قوة من اللواء (59) الفرقة السادسة من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وكما تمكنت قوة من استخبارات فرقة المشاة السابعة عشرة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع خبراء مكافحة المتفجرات (صقر بغداد)، من ضبط ومعالجة (4) رمانات هجومية ورمانتين دخانية، وجهاز اتصال، ومواد مختلفة، تم ضبطها داخل دار أحد المتهمين الملقى القبض عليهم في جنوبي بغداد.

يذكر أن، أصيبت امرأتان عراقيتان، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني قوله إن مجموعة إرهابية هاجمت قرية الإصلاح بضواحي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة بقذائف هاون أسفرت عن إصابة امرأتين، أعقبها هجوم بأسلحة القنص استهدف نقطة عسكرية في محيط القرية ذاتها دون وقوع خسائر بشرية، مضيفا أن قوة عسكرية تعزيزية وصلت إلى المنطقة وبدأت بعملية تمشيط واسعة بحثا عن الإرهابيين.

وكانت قد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، العثور على 19 قذيفة هاون مختلفة الأنواع خلال عمليات أمنية في محافظتي كركوك وبغداد.

وأفادت القيادة العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" بأن قطاعاتها تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية، حيث نفذت قوة مشتركة عملية تفتيش في منطقة (شلاكة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك الواقعة شمال العراق؛ أسفرت عن العثور على 11 قذيفة هاون مختلفة الأنواع.