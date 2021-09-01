شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: إطلاق صندوق مواجهة الأزمات له قيمة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس البرلمان العربى، عادل بن عبد الرحمن العسومى، إن تولى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أميناً عاماً للصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء انطلاقاً من دوره الرائد فى دعم ثقافة العمل التطوعى والإنسانى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهوده المباركة وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستوى الوطنى والعربى فى مجال العمل التطوعي، والتى ستمثل بلا شك إضافة نوعية كبيرة فى إدارة عمل الصندوق.

وأضاف العسومى فى كلمته خلال مؤتمر صحفى، عقد اليوم الأربعاء، أن المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربى لمواجهة الأزمات والكوارث، تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، وتأتى اتساقاً مع استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، والتى يهدف من خلالها إلى مساعدة المجتمعات العربية التى تتعرض لأزمات وكوارث مفاجئة، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق رافداً وداعماً ومسانداً للعمل الخيرى والإغاثى والتطوعى على إمتداد الوطن العربي. وفى الإطار ذاته، أكد "العسومي" على أن البرلمان العربى يسعى إلى أن يكون الصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة فى هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها فى هذا المجال.

وبدوره، أعرب الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عن خالص شكره وعظيم تقديره لاختياره لتولى هذه المسئولية الكبيرة، مشددا على أن قيم الخير والعطاء والتطوع قيمٌ أصيلة متجذرة فى وجدان الأمة العربية، وتمثل دائماً دافعاً لقوياً لبذل الجهود فى شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربية، ومؤكداً أنه لن يدخر جهداً من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التى من أجلها أُنشيء الصندوق.