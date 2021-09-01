شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

وكان قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، ا12 فلسطينيًا فى مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وذكرت مصادر أمنية فى بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت حسنين حسن شوكة، يوسف عياد الهريمى، والشاب مصطفى صالح أبو حماد (20 عاما)، من مخيم عايدة، بعد أن أوقفه جنود الاحتلال الذين تمركزوا على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ومن ثم اعتقاله، موضحة أنه تم اعتقال الفتيين عيسى محمد زرينة (17 عاما)، من منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا، ومنصور صالح فرج (16 عاما) من مخيم عايدة، أثناء تواجدهما بالقرب من جدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالا ببيت لحم، والشاب معن ماهر البرغوثي، بعد اقتحام بلدة كوبر غرب رام الله، فيما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة وفي بلدة بيرزيت المجاورة.