شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة بمناطق المملكة اليوم الأربعاء. وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن القبصومة وحفر الباطن سجلتا أعلى درجة حرارة بـ46.8 درجة مئوية. ولفت المركز إلى أن الدمام سجلت 46 درجة مئوية و الرياض والخرج، وسكاكا 45 درجة مئوية، أما المدينة المنورة فسجلت 43 درجة مئوية.

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.