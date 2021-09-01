شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وبرد جنوب عرفة وعلى «طريق الخواجات» بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على جنوب عرفة وطريق الخواجات جنوب مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جيزان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة)، وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، والمدينة المنورة، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.