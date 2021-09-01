الكشف عن ناقلتين تحملان وقودا إيرانيا إلى لبنان لم تبحرا بعد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / AL-MANAR

ونقلت رويترز عن شركة التتبع أنه "ينبغي أن تكون الناقلة الأولى في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر الآن"، وتابعت "ننتظر تأكيدا بصريا".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه تم الاتفاق على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني لتخفيف النقص الحاد الذي يعاني منه لبنان.

ونقلت رويترز عن نصر الله في كلمة بثها التلفزيون، قال فيها "اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة، وستكذب الأيام القادمة من يشككون بالسفن القادمة بالمحروقات، والحديث سيكون واضحا عندما تصل السفينة الأولى إلى لبنان".

وألقى نصر الله باللوم في أزمة البلاد الاقتصادية على ما وصفه بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، مضيفا أن ما يسمى بقانون قيصر للعقوبات الذي فرضته واشنطن على سوريا أضر بلبنان كذلك.

وخاطب نصر الله الولايات المتحدة قائلا: "اتفضلوا اعملوا للبنان استثناء للبنزين الإيراني وزيت المازوت الإيراني، اتفضلوا اعملوا استثناء للبنان من قانون قيصر".