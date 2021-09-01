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الجيش المصري يعلن انطلاق مناورات "النجم الساطع" بمشاركة 21 دولة... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الجيش المصري مقطع فيديو، أكد خلاله أن تدريب "النجم الساطع" سيتم بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 2 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن مناورات "النجم الساطع" قد تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة فيروس  المستجد "كوفيد-19".

وتعد مناورات "النجم الساطع" من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم.

وتقام مناورات "النجم الساطع" في مصر بصفة دورية، وبدأت عقب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ويجري تنفيذها كل عامين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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