طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس... تحمل 2000 أسطونة أكسجين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة مساعدات إلى تونس".

​وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة "تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته".

ولفتت إلى أن المساعدات تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا".

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وأكدت الوكالة أن طائرة المساعدات السعودية تأتي تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين.

وأمس قالت وزارة الصحة في تونس، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجعت، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا ووصلت إلى 16.35%.

وفي بيانها عن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا في البلاد أكدت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي وفيات كورونا ارتفع وذلك منذ ظهور الفيروس في البلاد خلال شهر آذار/ مارس 2020، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 23451 حالة.

وبلغت الإصابات الجديدة بالفيروس، ما بين يومي الأحد والثلاثاء، 1282 إصابة و21 وفاة.

ويرقد المصابون في المستشفيات الخاصة والعامة، بينما يخضع 117 مصابا منهم للتنفس الاصطناعي.