أمريكا تدعو "أنصار الله" لاغتنام "فرصة السلام"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن كاثي ويستلي، القائمة بأعمال السفير الأمريكي، التقت وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، أمس الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن ويستلي أعربت عن تعازيها لليمن في ضحايا الهجوم على قاعدة العند الجوية، الذي نفذته جماعة "أنصار الله".

وتابعت: "حان الوقت لإنهاء الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين"، مضيفة: "يجب على الحوثيين إنهاء تصعيدهم واغتنام فرصة السلام".

ويشهد اليمن حربا قائمة منذ عام 2015 بين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء، والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية.