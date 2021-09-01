الصومال يطالب قطر الرئيس الحالي للجامعة العربية ببحث أوضاعه الأمنية بالدورة الوزارية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ودعا وزير الخارجية في الحكومة الصومالية المنتهية ولايتها، عبد الرزاق محمد، نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى قيام دولة قطر "بطرح أوضاعه (الصومال) في الاجتماع الوزاري المقبل لجامعة الدول العربية لبحث التطورات السياسية والأمنية" في ضوء رئاسة قطر الدورة 155 لجامعة الدول العربية.

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وذكر موقع "كي ميديا" الصومالي اليوم، أن عبد الرزاق محمد، ناقش، خلال محادثة هاتفية مع نظيره القطري، تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

يُشار إلى أن الرئيس الصومالي، محمد فرماجو، كان قد التقى، في الرابع من مايو/ أيار الماضي، مع أمير قطر، تميم بن حمد، لبحث الشراكة بين البلدين على عدة أصعدة تشمل الانتقال الديمقراطي، وسط حراك دبلوماسي قطري بالتزامن مع مؤشرات لحلحلة الأزمة السياسية بين الرئيس الصومالي والولايات الفدرالية حول أزمة إجراء الانتخابات.

وكان البرلمان الصومالي قد وافق على التراجع عن قرار تمديد ولاية رئيس البلاد، محمد فرماجو، المنتهية في فبراير/ شباط الماضي؛ وهو القرار الذي كان قد أثار مواجهات بين قوات موالية للرئيس، وقوات موالية للمعارضة، في العاصمة مقديشو.