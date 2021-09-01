شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء قصف مجموعات إرهابية قرية بريف حماة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتلت طفلة وأصيب 7 أشخاص آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى إدلب، قرية جورين بريف حماة الشمالى الغربى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجموعات إرهابية قصفت بلدة جورين أقصى الريف الشمالى الغربى لحماة بـ 25 قذيفة، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 7 أشخاص آخرين.

يذكر أن عدد من الأطفال والنساء أصيبوا جراء حريق في مخيم الهول شمال سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأفادت مصادر أهلية من بلدة الهول لوكالة "سانا" بأن "حريقا نشب في المخيم ما أدى إلى احتراق 28 خيمة وإصابة عدد من النساء والأطفال أثناء محاولتهم إطفاء النيران ومنع امتدادها إلى الخيم الأخرى".

ولم تبين المصادر أسباب الحريق ضمن هذا القسم الذي يخضع لحراسة ورقابة مشددة من قبل "قسد" ولا يسمح لأحد بالخروج منه أو الدخول إلا بموجب موافقة منها.

ويأوي المخيم قرابة 62 ألف شخص نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من "حالات تطرف"، ويشهد بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.