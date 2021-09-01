شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لــ 41 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات البحرية التونسية، اليوم الأربعاء، محاولة هجرة غير شرعية لـ 41 شخصا، بينهم أجنبي، كانوا على متن قارب على بعد 35 كلم من سواحل رأس الرمل التابعة لمعتمدية جربة (ولاية مدنين).

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن المتسللين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 سنة وعامين اثنين، أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل غنوش (ولاية قابس) خلال الليلة الماضية في محاولة لاجتياز الحدود البحرية التونسية في اتجاه شواطيء أوروبا، ومن ضمن الموقوفين رضيع وسيدتان.

وكانت قد أحبطت القوات البحرية التونسية، عملية هجرة غير شرعية لـ 34 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 17 و40 سنة (17 من كوت ديفوار و3 من مالي و4 من غينيا و10 من السنغال) من بينهم 20 امرأة و4 أطفال، كانوا على متن قارب جنوب شرق الشابّة على بعد 24 كلم من السواحل التونسية، وأبحروا من سواحل العوابد بصفاقس.