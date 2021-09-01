شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لتوفير الوقود فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الأمم المتحدة عشرة ملايين دولار من أجل شراء الوقود لمستشفيات ومحطات مياه فى لبنان، وقال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث ـ حسبما أفادت قناة "فرنسا 24" اليوم الأربعاء، إن "الشح في الوقود والكهرباء يهدد خدمات الصحة والمياه الأساسية فى كامل لبنان، ما يضع آلاف العائلات في خطر مواجهة أزمة إنسانية ، وبناء عليه ستخصص الأمم المتحدة ستة ملايين دولار لمساعدة 65 مستشفى في لبنان ، كما تم رصد 4 ملايين لتأمين الوقود لضمان استمرارية الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحى.

وتنعكس أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان منذ أشهر على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وكانت أسعار الوقود السائل فى لبنان تراجعت أمس الثلاثاء، بمعدل يتراوح من 700 – 1600 ليرة في الصفيحة (تساوى 20 لترا) للمرة الثانية منذ رفع الدعم جزئيا عن الوقود، وذلك رغم استمرار أزمة عدم توافر المحروقات فى المحطات التي يقف أمامها طوابير تمتد لمئات الأمتار خلال ساعات عملها اليومي التي لا تتجاوز ست ساعات على الأكثر.