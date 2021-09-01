قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 12 فلسطينيا فى الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيًا فى مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وذكرت مصادر أمنية فى بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت حسنين حسن شوكة، يوسف عياد الهريمى، والشاب مصطفى صالح أبو حماد (20 عاما)، من مخيم عايدة، بعد أن أوقفه جنود الاحتلال الذين تمركزوا على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ومن ثم اعتقاله، موضحة أنه تم اعتقال الفتيين عيسى محمد زرينة (17 عاما)، من منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا، ومنصور صالح فرج (16 عاما) من مخيم عايدة، أثناء تواجدهما بالقرب من جدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالا ببيت لحم، والشاب معن ماهر البرغوثي، بعد اقتحام بلدة كوبر غرب رام الله، فيما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة وفي بلدة بيرزيت المجاورة.

وأشار مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الفندقومية جنوبا، واعتقلت المواطنة غدير عدنان قرارية، عقب مداهمة منزل ذويها، والعبث بمحتوياته، وهي زوجة الأسير مالك ياسر فشافشة (29 عاما) من بلدة جبع الذي اعتقله الاحتلال الشهر الماضي، لافتا إلى أنه تم اعتقال الشاب أحمد صلاح أبو رميلة من بلدة يعبد، أثناء مروره حاجز عسكري "دوتان".

وأوضح شهود عيان أن القوات اعتقلت الشاب أحمد منير الريماوى 21 عاما، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وأن مواجهات اندلعت عقب اعتقاله، حيث أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتقلت المواطن إياد البو من بلدة حلحول شمالا في الخليل، ووائل عايد ربعي من بلدة دورا جنوبًا، ويسري أبو قبيطة أثناء توجهه إلى عمله في الخط الأخضر.