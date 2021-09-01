حقنة ثورية تنقذ حياة الآلاف من الموت.. فما هي قصتها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتعرض الملايين للموت نتيجة النوبات القلبية وسيكون الحل السحري في حقنة ثورية سوف تعزز قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول الضار من الدم.



وبدأت هيئة الصحة في بريطانيا بتوزيع حقنة "ثورية" في المراكز الطبية، تتوقع أن تنقذ حياة مئات الآلاف ممكن يعانون من مشاكل في القلب وفق سكاي نيوز.

ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية، تعتبر حقنة دواء "إنكليسيران"، الأولى من نوعها، وهو الدواء "الرائد" في تعزيز قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول الضار من الدم.

ويجري توزيع الحقنة "الثورية" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويتوقع أن تمنع 30 ألف حالة وفاة في بريطانيا بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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وستستهدف تقنية تداخل الحمض النووي الريبي أولا 300 ألف شخص يعتبرون أكثر عرضة لخطر الوفاة من نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وتقدر هيئة الصحة في بريطانيا أنه بإمكان "إنكليسيران" أن يمنع 55 ألف شخص من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مما ينقذ حياة 30 ألف شخص خلال العقد المقبل.

وإذا نجحت التجارب الجارية، يمكن للمعهد الوطني للرعاية والتميز الموافقة لملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والذين لم يتعرضوا بعد لأمراض القلب والأوعية الدموية، للحصول على "الحقنة الثورية".