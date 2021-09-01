جوجل يحظر 8 تطبيقات خطيرة احذفها فوراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر خبراء الأمن السيبراني في المملكة المتحدة مستخدمي «أندرويد» من 8 تطبيقات شائعة تسرب برامج ضارة للهواتف الذكية.



وحذف "غوغل بلاي" أمس الثلاثاء، التطبيقات التي تحمل فايروس Joker القادر على تثبيت برامج تجسس خفية تسجل المستخدمين دون علمهم في خطط اشتراك شهرية احتيالية باهظة الثمن.وفقا لصحيفة «إكسبرس» البريطانية.

وكتبت الشرطة البلجيكية أمس في منشور على موقعها الإلكتروني، «تحذير عالي المستوى.. عاد فايروس Joker إلى بيئة أندرويد.. وتم اكتشافه في عدد من تطبيقات قوقل ما يتوجب إزالتها من الهواتف فورا».

والتطبيقات هي.. Auxiliary Message، Element Scanner، Fast Magic SMS، Free CamScanner، Go Messages، Super Message، Great SMS، Travel Wallpapers.

واكتشف Joker لأول مرة في عام 2019، لكنه عاد مؤخراً بشكل دراماتيكي. وفي الواقع، كشف باحثو الأمن السيبراني مؤخراً عن أنهم شهدوا "زيادة كبيرة" في التطبيقات التي تأتي مليئة ببرامج Joker الضارة.

وتقول شركة أمن الهواتف Zimperium، إنها شهدت أكثر من 1000 عينة جديدة من Joker منذ تقريرها الأخير عن المشكلة في عام 2020.

وتحذر الشركة من أن لصوص الإنترنت وجدوا بشكل روتيني طرقاً جديدة وفريدة من نوعها لإدخال هذه البرامج الضارة في متاجر التطبيقات الرسمية وغير الرسمية.