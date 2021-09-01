محمد بن زايد يغرد عن "إكسبو 2020"

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Минпромторг РФ

ونشر محمد بن زايد صورة ترصد شعار المعرض، الذي سيعقد في إمارة دبي، حيث يتم متابعة عمليات الإعداد للمعرض بصورة دائمة.

وكتب محمد بن زايد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تبدأ دولة الإمارات باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم "إكسبو 2020 دبي" بعد شهر من الآن".

وتابع: "قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم، بقيادة أخي محمد بن راشد، ستقدم للعالم نموذجا ملهما في الإرادة والعزيمة والإنجاز".

ولفت ولي عهد أبوظبي إلى أن فريق "إكسبو 2020" يستلهم هزيمته من إرث الإمارات العريق في التواصل والتبادل الثقافي.

ما هو "إكسبو 2020 دبي"؟

هو أول نسخة من معارض "إكسبو" العالمية، التي يرجع تاريخها إلى 1851، وتشارك فيه عشرات الدول لاستعراض أحدث الابتكارات في التكنولوجية والهندسة المعمارية.

وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر المقبل وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار العام المقبل.