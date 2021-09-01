مقتل طفلة وإصابة مدنيين بقصف صاروخي للتنظيمات "التركمانية" على ريف حماة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن 23 قذيفة صاروخية أطلقها مسلحو تنظيمي "الجبهة الوطنية للتحرير" و"فيلق الشام" المواليين لتركيا، على بلدات (جورين) و(ناعور جورين) و(شطحة) بريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن إصابات بصفوف المدنيين واندلاع حرائق في المنطقة.

© Sputnik . Murad Saeed

ونقل المراسل عن مصدر طبي أن طفلة فارقت الحياة متأثرة بجراحها قبل وصولها إلى مشفى "السقيلبية" الوطني بريف حماة، فيما يتم حاليا تقديم الإسعافات اللازمة لـ 8 مدنيين آخرين وصلوا إلى المشفى من بلدات طالها القصف الصاروخي للتنظيمات التركمانية التي تستحوذ على حيز من خطوط التماس بريف حماة الشمالي الغربي.

مصدر طبي في مشفى السقيلبية الوطني أكد لـ "سبوتنيك" وصول طفلة فارقت الحياة نتيجة خطورة إصابتها، فيما أسعفت 8 إصابات أخرى إلى أقسام المشفى يتم حاليا تقديم الإسعافات الأولية لها.

يشار إلى أن قرى وبلدات منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي تتعرض بشكل شبه يومي لقذائف صاروخية من الطرف الآخر من خطوط التماس عند الحدود الإدارية لريفي حماة وإدلب، والذي تسيطر عليه "جبهة النصرة" و"الجيش التركستاني" و"أنصار التوحيد" وتنظيمات مسلحة أخرى حليفة لها.