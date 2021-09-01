بدء تنفيذ اتفاق درعا البلد في سوريا وافتتاح نقطة للتسوية وتسليم السلاح... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "ذلك يأتي ضمن اتفاق ينص على تسليم نقاط التمركز التابعة للمسلحين وإقامة نقاط مشتركة بين الأمن السوري والشرطة العسكرية الروسية".

وأوضح المصدر أنه جرى اليوم "افتتاح نقطة للتسوية وتسليم السلاح في درعا البلد".

وأفاد المصدر بأن "22 مسلحا حتى الأن قاموا بتسليم أسلحتهم إلى السلطات السورية".

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد في مركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد قد بدأت اليوم.

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وأشارت الوكالة إلى أنه تم فتح عدة مراكز تسوية بحي درعا البلد لتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش العربي السوري.

يذكر أن اتفاق ملف (حي درعا البلد)، تم تقديمه كمقترح روسي ضمن خارطة عمل متكاملة يضمن تنفيذها إعادة الأمن والاستقرار لمنطقة درعا البلد وطريق السد والمخيم وفق آلية عمل متكاملة تضمن عمليات التسوية وتسليم السلاح وخروج الرافضين للاتفاق الذي عقد في عام 2018، وإجراء عمليات تفتيش لأحياء درعا البلد إضافة لوضع نقاط عسكرية ضمن أحياء درعا البلد ليتم بعد ذلك إعادة الأهالي القاطنين في مراكز الإيواء ولدى المجتمع المحلي بكافة أرجاء المحافظة، إلى منازلهم وإعادة السلطات المنفذة لعمل الدولة السورية وخدماتها بما في ذلك كافة المؤسسات الحكومية.

ومطلع الأسبوع الماضي، نقل مراسل "سبوتنیك" في درعا عن مصدر سوري مسؤول في المحافظة: أنه تم تجهیز كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الاتفاق المتعلق بملف حي (درعا البلد)، مضيفا بأنه "تم تكلیف لجان أمنیة لتسویة أوضاع المطلوبین، بالإضافة إلى تجهیز (باصات خضراء) لترحیل المسلحین الرافضین للاتفاق.

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