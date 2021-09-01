شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعترض ويدمر مسيرة مفخخة ثالثة فى الأجواء اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، أن قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة فى الأجواء اليمنية، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية.

وكان التحالف العربى قد أعلن صباح اليوم اعتراض وتدمير مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية، علاوة على تدمير مسيرة مفخخة الثلاثاء حاولت استهداف مطار "أبها" الدولى.

وأعلن التحالف العربى، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية فى الأجواء اليمنية، وأشار التحالف، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية، إلى تصعيد عدائى من العناصر الحوثية بمحاولات استهداف اليمنيين.