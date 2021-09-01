شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن القبض على الناقل الرئيسى للأسلحة لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء، القبض على الناقل الرئيسي للأسلحة والاعتدة لداعش فى كركوك وصلاح الدين، وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقية- وأوردته الوكالة الوطنية العراقية- أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة 4 إرهاب بمحافظة كركوك، مضيفة أنه بعد التحقيق معه اعترف بأنه انتمى لعصابات داعش عام 2014 وعمل مع المفارز الإرهابية لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن المتهم شارك في هجومين مع إرهابيين آخرين على القطعات الماسكة لمصفى بيجي، وعمل أيضا ناقلا رئيسيا للأسلحة والأعتدة في المفارز الإرهابية وأوكارهم داخل محافظة صلاح الدين، كما عمل أيضا مع المفارز الإرهابية المتواجدة في محافظة كركوك ،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

وفى وقت سابق أصيبت امرأتان عراقيتان، اليوم الأربعاء، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني قوله إن مجموعة إرهابية هاجمت قرية الإصلاح بضواحي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة بقذائف هاون أسفرت عن إصابة امرأتين، أعقبها هجوم بأسلحة القنص استهدف نقطة عسكرية في محيط القرية ذاتها دون وقوع خسائر بشرية، مضيفا أن قوة عسكرية تعزيزية وصلت إلى المنطقة وبدأت بعملية تمشيط واسعة بحثا عن الإرهابيين.

وكانت قد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، العثور على 19 قذيفة هاون مختلفة الأنواع خلال عمليات أمنية في محافظتي كركوك وبغداد.

وأفادت القيادة العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" بأن قطاعاتها تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية، حيث نفذت قوة مشتركة عملية تفتيش في منطقة (شلاكة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك الواقعة شمال العراق؛ أسفرت عن العثور على 11 قذيفة هاون مختلفة الأنواع.