شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: بدء توطين مهن التعليم العام بالمدارس الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 1/9/2021، تطبيق قرار توطين مهن قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية – المدارس العالمية)، بما يشمل عددا من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

وحدد القرار الحد الأدنى لأجور المعلمين، حيث اشترط لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله- وفقاً لـ” العربية”.

وأوضح الدليل الإجرائي لقرار توطين قطاع التعليم العام الأهلي، المهن المستهدفة بالتوطين في المدارس الأهلية، ومن أبرزها: معلم ثانوي، ومعلم ثانوي لغة عربية ولغة أجنبية واجتماعيات وتربية أسرية وإدارة أعمال واقتصاد ومحاسبة وأحياء وفيزياء وكيمياء ورياضيات وتربية صحية وبدنية وحاسب وبرمجة ودراسات إسلامية، وغيرها.

كما تضمن المهن المستهدفة بالتوطين في المدارس الأهلية العالمية، وهي: معلم ثانوي لغة عربية وتربية أسرية واجتماعيات ودراسات إسلامية وفنون وتربية فنية، ومعلم مرحلة متوسطة لغة عربية وتربية صحية وبدنية وتربية إسلامية، واجتماعيات، ومعلم ابتدائي، ومعلم ابتدائي تربية أسرية وتربية فنية.

وبينت الوزارة نسب التوطين في الوظائف المستهدفة، وذلك بنسبة 90% لمهن التعليم الأهلي (بنات)، و60% لمهن التعليم الأهلي (بنين)، و80% لمهن التعليم الأهلي العالمي (بنات – وبنين).