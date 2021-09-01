شكرا لقرائتكم خبر عن (إنفوجرافيك) تعرّف على الأعراض الجسدية والنفسية للإصابة بـ«الاحتراق الوظيفي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت هيئة الصحة العامة، من تعرض الموظفين مما يعرف بـ”الاحتراق الوظيفي”، مبينة أن أعراضه تنقسم إلى أعراض جسدية، وأخرى عاطفية نفسية.

وأكدت “وقاية” في “إنفوجراف” نشرته اليوم على حسابها الرسمي إن الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من الإجهاد المرتبط بالعمل، يعاني فيه الإنسان من الإرهاق الجسدي أو العاطفي، وينتج عنه إحساس بانخفاض الإنجاز وفقدان الهوية الشخصية.

وأوضحت أن الأعراض الجسدية للحالة تتمثل في الشعور بالتعب والإرهاق معظم الوقت، وانخفاض المناعة والأمراض المتكررة، والصداع المتكرر أو آلام العضلات، وتغير في الشهية أو العادات.

وأبانت أن الأعراض النفسية المصاحبة للاحتراق الوظيفي تتمثل في الإحساس بانخفاض معدل الإنتاجية والفشل، وعدم الرضا وعدم الشعور بالإنجاز، والنظرة المتشائمة والسلبية بشكل متزايد، وقلة الثقة بالنفس.