شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد قرار كوريا الجنوبية.. خسائر فادحة لـ"أبل" و"جوجل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أنهت كوريا الجنوبية عصر احتكار"أبل" و"جوجل" لنظام الدفع في متجرهما للتطبيقات، وألزمت العملاقين الأمريكيين الانفتاح على المنافسة.



واعتمد النواب الكوري الجنوبي، الثلاثاء، قانونا يحظر على "أبل" و"جوجل" إجبار مطوّري التطبيقات على استخدام نظاميهما للدفع، معتبرين احتكار متجري "آب ستور" و"بلاي ستور" مخالفا للقانون.

وحظي هذا القانون بتأييد كلّ البرلمانيين (180 صوتا مقابل صفر)، جاعلا من كوريا الجنوبية أول اقتصاد كبير يعتمد تشريعا من هذا القبيل، من شأنه أن يشكّل سابقة على الصعيد العالمي.

كان 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي اقترحوا في أغسطس/آب الجاري قانونا لاحتواء هيمنة "أبل" و"جوجل" في هذا المجال، وإلزام العملاقين بالانفتاح على المنافسة، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويبحث البرلمانيون الأوروبيون بدورهم في قانون من هذا القبيل.

وتأتي المبادرة الكورية الجنوبية في وقت تخضع "أبل" و"جوجل" لانتقادات من كلّ حدب وصوب إثر اقتطاعهما خصوصا عمولة بنسبة 30% من المدفوعات التي تنجز عبر نظاميها للدفع.

ويتيح النصّ الكوري الجنوبي المسمّى محلّيا "القانون ضدّ جوجل" للمستخدمين اختيار نظام الدفع الذي يريدونه لشراء التطبيقات.

وقال كانغ كي-هوان، من جمعية "كوريا موبايل انترنت بيزنس أسوسييشن" في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن "هذا القانون سيشكّل سابقة من دون شكّ لبلدان أخرى، وأيضا لمطوّري التطبيقات، ومنتجي المحتويات في أنحاء العالم أجمع".

بينما ترى "أبل " و"جوجل" أن الإتاوات المقتطعة مبرّرة، مع التأكيد على أنها تسمح بإجراء المشتريات بأمن، وتتيح للمطوّرين التعامل مع مستخدمين من العالم أجمع.

وكشفت "أبل" ، قبل إجراء التصويت على القانون في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، أن من شأن هذا القانون أن يعرّض مشتري التطبيقات لمخاطر النصب، ويمسّ بحياتهم الخاصة ويحدّ من فاعلية رقابة الأهالي.

وجاء في بيان صادر عن الشركة الأمريكية العملاقة: "نظن أن ثقة المستخدمين بالمشتريات المنجزة عبر"آب ستور" ستنخفض إثر هذا الاقتراح، ما سيحدّ من الآفاق المتاحة لأكثر من 482 ألف مطوّر تطبيق في كوريا، حصلوا على أكثر من 8550 مليار وون بفضل أبل".

ويهيمن عملاقا التكنولوجيا الأمريكيان على سوق التطبيقات الإلكترونية في كوريا الجنوبية الرائدة في التقنيات الحديثة، والتي تحتلّ المرتبة الثانية عشرة لأكبر اقتصادات العالم.

وقد درّ متجر "بلاي ستور" من "جوجل" حوالي 6 آلاف مليار وون (5.2 مليارات دولار) سنة 2019، أي 63% من إجمالي مبيعات التطبيقات ويليه "آب ستور" مع حصّة تبلغ 24.4%، وفق بيانات وزارة العلوم في سيؤول.