أكبر شركة تكنولوجيا روسية تعلن عن عزمها شراء حصص شركة "أوبر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت "ياندكس"، أكبر شركة تكنولوجيا روسية، عن عزمها شراء حصص شركة "أوبر" في عدد من المشاريع المشتركة بينهما.



وأفادت شركة "ياندكس" بأنها تعتزم شراء حصص "أوبر" في الشركات: Yandex.Food وYandex.Lavka وYandex.Delivery وكذلك في مشروع لسيارات ذاتية القيادة وعربات توصيل ذاتية القيادة أيضا.

كما ستقوم "ياندكس" بشراء جزء من حصة "أوبر" في "ياندكس تكسي"، حيث ستنخفض حصة "أوبر" في "ياندكس تكسي" إلى 29%.

ووفقا لشركة "ياندكس" فإن قيمة إجمالي الصفقة ستبلغ مليار دولار.

وقال تيجران خودافيرديان، الرئيس التنفيذي لـ"ياندكس" في بيان: "منذ أن بدأنا شراكتنا مع أوبر في عام 2018، تمكنا من إنشاء عدد من الأعمال الناجحة وتطويرها بسرعة، وكلها متآزرة للغاية مع مبادرة التجارة الإلكترونية الخاصة بنا ونظام ياندكس المتكامل".

بدأت أوبر توسعها عالميًا من خلال باريس في فرنسا، وأصبحت الأسواق غير الأمريكية تمثل نحو 80% من إجمالي الرحلات. اليوم تقدم الشركة خدماتها في 10 آلاف مدينة داخل 71 دولة. وتملك نحو 93 مليون عميل حول العالم، و3.5 مليون سائق.

في عام 2020 نجحت أوبر في تحقيق 26.61 مليار دولار من إجمالي الحجوزات في عام 2020، وقرابة 13.75 رحلة يوميًا خلال العام، وهو الرقم الذي قل بنسبة 25% عن عام 2019، نتيجة التأثر بجائحة كورونا.

خلال مسيرة أوبر، نجحت في الحصول على ما يزيد على 25 جولة استثمارية، بواسطة أكثر من 100 مستثمر، وجمعت أكثر من 25 مليار دولار. في عام 2019، طُرحت الشركة في بورصة نيويورك، وذلك بعد استثمار من شركة باي بال بقيمة 500 مليون دولار.

بلغت قيمة الاستثمار الأكبر في أوبر 9 مليارات دولار إجمالًا من مجموعة Softbank، التي تدير أحد أكبر الصناديق الاستثمارية التكنولوجية في العالم، بنحو 100 مليار دولار، والمعروف باسم Vision Fund. وحصدت في مقابل ذلك حصة قيمتها 15% من الشركة.

تبدو هذه الأرقام واعدة لمن يراها عن قرب، وبالتأكيد سيظن أنّ هذه الشركة تحقق أرباحًا باستمرار، إذ هذا الدافع الذي يقود المستثمرين إلى أخذ قرار ضخ المزيد من الأموال في الشركة. لكن الواقع غير ذلك تمامًا.