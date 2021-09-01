شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تشكر مهنئيها بعيد ميلادها: "محبتكم ورسائلكم عندي قد الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الملكة رانيا العبد الله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رسالة شكر لكل مهنئيها بعيد ميلادها الـ51، وكتبت الملكة رانيا على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": " محبتكم ورسائلكم عندي قد الدنيا.. شكراً لكل شخص تمنى لي عيد ميلاد سعيد".



الملكة رانيا على فيس بوك

واحتفل الملك عبدالله العاهل الأردني بعيد ميلاد زوجته الملكة رانيا، حيث نشر صورة تجمعها من خلال حساب انستجرام الرسمي له وعلق عليها بـ " كل عام وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بألف خير، نتمنى لها دوام الصحة والعافية".

في حين احتفل ابنها الأمير الحسين بعيد ميلادها أيضا ونشر صورة تجمعها وعلق عليها بـ "أوصانا النبي الحبيب بالأم.. فأنت وصيته، كل عام وأنت بخير يا غالية".

وكانت قد احتفلت الملكة رانيا العبدالله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بعيد ميلادها الواحد والخمسين أمس، حيث إنها من مواليد 31 أغسطس عام 1970، والتي تعد واحدة من أيقونات الأناقة والجمال فى العالم، وليس جمال المظهر ما تتميز به ملكة الأردن، بل جمال الروح والعقل وإسهاماتها العديدة فى المشروعات الهادفة لتنمية المرأة والطفل.

وأسمها الحقيقي هو اسمها رانيا الياسين من مواليد الكويت في 31 أغسطس 1970 لأبوين فلسطينيين، نزحوا إلى الأردن خلال حرب الخليج، كما التحقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصلت على شهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال عام 1991.

وللمملكة رانيا مجهودات كبيرة فى مجال التعليم ورعاية الأطفال ليس فقط فى المدن، وإنما فى القرى النائية، فهى مساندة لدور المؤسسات الحكومية وتطلق العنان للطاقات، وتشكل نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقتها الملكة رانيا فى مختلف مناطق المملكة نموذجا وعنوانا بارزا لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية، في الكم والجودة.