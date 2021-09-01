شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة في الأجواء اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض و تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة في الأجواء اليمينة، قبل أن تقوم ميلشيا الحوثي الإرهابية بإرسالها تجاه المملكة.

وأكدت قوات التحالف أن القوات نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية من قبل ميلشيا الحوثي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أكد التحالف “اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين في الأجواء اليمنية.