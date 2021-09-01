شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة في الأجواء اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض و تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة في الأجواء اليمينة، قبل أن تقوم ميلشيا الحوثي الإرهابية بإرسالها تجاه المملكة.
وأكدت قوات التحالف أن القوات نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية من قبل ميلشيا الحوثي.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أكد التحالف “اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين في الأجواء اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة في الأجواء اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.