لقاح موديرنا ينتج ضعف عدد الأجسام المضادة مثل فايزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة بلجيكية أن لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ينتج ضعف عدد الأجسام المضادة مثل "فايزر".



وخلال بحث يقارن بشكل مباشر الاستجابات المناعية للتلقيح، أنتج لقاح كورونا التابع لشركة موديرنا الأمريكية، أكثر من ضعف الأجسام المضادة لجرعة مماثلة من إنتاج شركة فايزر وبيونتيك الألمانية، وفقاً لوكالة الأنباء الدولية "بلومبرج".

ووجدت الدراسة، التي أجريت على ما يقرب من 2500 عامل، في نظام مستشفى بلجيكي كبير، أن مستويات الأجسام المضادة بين الأفراد الذين لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد، قبل الحصول على جرعتين من لقاح موديرنا، بلغ متوسطها 2881 وحدة لكل مليلتر يومياً، مقارنة بـ 1108 وحدة / مل في مجموعة مماثلة حصلت على جرعتين من لقاح فايزر.

وأشارت النتائج، التي نُشرت الإثنين، في رسالة، إلى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية the American Medical Association، إلى أن الاختلافات يمكن تفسيرها من خلال:

-الكمية الأكبر من المادة الفعالة في لقاح موديرنا، وهي 100 ميكروجرام، مقابل 30 ميكروجرام في فايزر.

-طول الفترة بين جرعات لقاح موديرنا، والتي هي 4 أسابيع، مقابل 3 أسابيع لفايزر.

ارتبط نجاح لقاح موديرنا بضعفين في الحد من المخاطر ضد عدوى سارس- كوف- 2 الهائلة مقارنة مع لقاح فايزر في مراجعة للبشر في نظام Mayo Clinic (شبكة من الخدمات الطبية المجتمعية) في الولايات المتحدة الأمريكية من يناير/كانون الأول إلى يوليو/تموز.