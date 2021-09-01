"خليفة سات" يلتقط صورة من الفضاء لموقع إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات، صورة من الفضاء لموقع إكسبو 2020 دبي مع بداية العد التنازلي للحدث العالمي الفريد من نوعه.



وعلق المركز عبر حسابه على موقع "أنستقرام": "شهر واحد تبقَّى على انطلاق إكسبو 2020 دبي.. يظهر في هذه الصورة، التي التقطها القمر الاصطناعي خليفة سات من الفضاء، موقع إقامة هذا الحدث الثقافي العالمي الذي سيجمع 191 بلدًا في دولة الإمارات".

وتستضيف دبي هذا الحدث العالمي اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حتى نهاية مارس/ آذار 2022، بمشاركة 192 دولة في أعماله، فيما يتوقع مشاركة 25 مليون سائح.

واختارت الإمارات شعار " تواصل العقول.. وصنع المستقبل" عنوانا لحملة استضافة "معرض اكسبو الدولي 2020" في دبي، وهو شعار سيصل إلى الجمهور فورا بمجرد الحضور إلى الحدث.

ويقام إكسبو 2020 على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومتر مربع، وسيدعم الاقتصاد الإماراتي بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم بين عامي 2013 و2031، وسيدعم ما يصل إلى 905.200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49 ألفاً و700 وظيفة بدوام كامل سنوياً، وفقا لدراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست ويونج.