التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة ثالثة في الأجواء اليمنية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "قناة الإخبارية" السعودية، إن "التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية"، مشيرة إلى "تصعيد عدائي من الميليشيات الحوثية بمحاولات استهداف اليمنيين".

وكان التحالف قال في وقت سابق اليوم، إن قواته "اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين في الأجواء اليمنية".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي. وقالت قوات التحالف في اليمن، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت أن "هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار"، معتبرة أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة أنصار الله يعتبر "جريمة حرب".

كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة، استخدمتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في استهداف مطار أبها الدولي. وقال التحالف العربي في بيان نقله التلفزيون السعودي إنه "تم تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من صنعاء ومنصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين العدائية لاستهداف مطار أبها الدولي".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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