شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: هجوم بقذائف الهاون استهدف قرية ونقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت امرأتان عراقيتان، اليوم الأربعاء، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني قوله إن مجموعة إرهابية هاجمت قرية الإصلاح بضواحي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة بقذائف هاون أسفرت عن إصابة امرأتين، أعقبها هجوم بأسلحة القنص استهدف نقطة عسكرية في محيط القرية ذاتها دون وقوع خسائر بشرية، مضيفا أن قوة عسكرية تعزيزية وصلت إلى المنطقة وبدأت بعملية تمشيط واسعة بحثا عن الإرهابيين.

وكانت قد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، العثور على 19 قذيفة هاون مختلفة الأنواع خلال عمليات أمنية في محافظتي كركوك وبغداد.

وأفادت القيادة العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" بأن قطاعاتها تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية، حيث نفذت قوة مشتركة عملية تفتيش في منطقة (شلاكة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك الواقعة شمال العراق؛ أسفرت عن العثور على 11 قذيفة هاون مختلفة الأنواع.