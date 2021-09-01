شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادى بجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك تمهيدا للاجتماع الوزارى المقرر غدا الخميس.

ويتناول الاجتماع، خلال الجلسة الافتتاحية، اعتماد مشروع جدول الأعمال الدورة (108)، ومناقشة بنوده.

كما سيتم خلال الجلسة اعتماد مشاريع القرارات، والتي سوف يتم اقراراها رسميا خلال الاجتماع الوزارى غدا الخميس.

ويلقي كلمة الافتتاح المندوب الدائم لدولة لبنان، السفير على حسن الحلبي، باعتباره رئيس الدورة السابقة للمجلس، حيث سيقوم بتسليم رئاسة الجلسة لرئيس الوفد الليبي، الدكتور عز الدين مبروك، مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الليبية.