التحالف العربى يعترض ويدمر مسيرة حوثية فى الأجواء اليمنية

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية فى الأجواء اليمنية، وأشار التحالف، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية، إلى تصعيد عدائى من العناصر الحوثية بمحاولات استهداف اليمنيين.

وقال التحالف: "إننا نتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار "أبها" الدولي.

وشدد التحالف، على أن محاولة العناصر الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب.