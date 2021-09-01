قطر تصدر بيانا بشأن "العمل التخريبي" الذي استهدف السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / FAISAL AL NASSER

وقالت الوزارة القطرية، في بيانها، إن "هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية السعودية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي الاستهداف.

وجددت الخارجية، التأكيد على "موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية"، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي. وقالت قوات التحالف في اليمن، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت أن "هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار"، معتبرة أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة أنصار الله يعتبر "جريمة حرب".

كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة، استخدمتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في استهداف مطار أبها الدولي. وقال التحالف العربي في بيان نقله التلفزيون السعودي إنه "تم تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من صنعاء ومنصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين العدائية لاستهداف مطار أبها الدولي".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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