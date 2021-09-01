شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وحاراً بالبحرين وصحوا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، حول تنبؤات طقس اليوم ال، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية فى السعودية، بينما يكون صحوا فى الإمارات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات )جيزان ،عسير ، نجران ، الباحة ،مكة المكرمة ). وطقس شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية ، والمدينة المنورة، تبوك ).

الإمارات

وتوقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مغبر نهارا مع احتمال تكون بعض السحب شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً ورطباً أحياناً مع بعض السحب في وقت لاحق.